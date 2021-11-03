«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» на выезде проиграл мадридскому «Реалу» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Мадриде завершился со счетом 2:1.



«Реал» повел в счете на 14-й минуте после гола Карима Бензема.

«Шахтер» отыгрался на 39-й минуте — отличился Фернандо.

Однако Бензема оформил дубль на 61-й минуте.

В предыдущем туре «Шахтер» проиграл «Реалу» в Киеве со счетом 5:0.



После четырех туров «горняки» занимают последнее место в турнирной таблице, набрав одно очко. В пятом туре «Шахтер» сыграет с «Интером» в Милане 24 ноября.