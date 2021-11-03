Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов

03 ноября 2021, 21:35

«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» на выезде проиграл мадридскому «Реалу» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Мадриде завершился со счетом 2:1.

«Реал» повел в счете на 14-й минуте после гола Карима Бензема.

«Шахтер» отыгрался на 39-й минуте — отличился Фернандо.

Однако Бензема оформил дубль на 61-й минуте.

В предыдущем туре «Шахтер» проиграл «Реалу» в Киеве со счетом 5:0.

После четырех туров «горняки» занимают последнее место в турнирной таблице, набрав одно очко. В пятом туре «Шахтер» сыграет с «Интером» в Милане 24 ноября.

Еще по теме

Организации
Шахтер
События
лига чемпионов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
16:10
Медицина и не только. В «ДНР» назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров
10:27
«ДНР» заявила о 1172 заболевших и 98 смертях от ковида за сутки
09:19
«ЛНР»: 266 заболевших и 47 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
14:06
«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе
12:20
«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек
12:09
В Донецке нашли взрывчатку на трубопроводе теплотрассы
11:59
«Единая Россия» готовится принять в свои ряды «чиновников Л-ДНР»
10:05
«ЛНР» уточнила график работы КПВВ «Станица Луганская»
16:05
Жителям ОРДЛО придется брать своих детей в поездку за российским паспортом
10:10
В Белгороде рабочих из ОРДЛО уволили, не заплатив за работу
09:25
«ЛНР» заявила о 21 умершем от ковида за сутки
23:57
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
22:34
Медики скорой помощи в Донецкой области за день получают около 400 «ковидных» звонков
21:35
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:03
Выехать непросто: Что происходит на КПВВ «Станица Луганская»
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
20:26
Справка ВПЛ не требуется: В Украине внесли изменения в порядок оформления паспорта
20:10
У России появились новые ракеты
19:54
Долги за 4 месяца: Из ковидной больницы под Мариуполем массово увольняется персонал
18:50
В «Центрэнерго» рассказали, почему Украина импортирует уголь
18:28
Гармаш рассказал, кто может занять должность Резникова в ТКГ
17:51
Переселенцы смогут оформить адресную помощь через «Дію»
17:50
На границе Украины с Россией «застряли» около 200 грузовиков
17:49
Из Харькова в Святогорск теперь ежедневно будет курсировать поезд
17:33
Цены на историческом максимуме: Кабмин подготовил несколько сценариев на отопительный сезон
17:18
Боевики дважды открывали огонь, без потерь
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция