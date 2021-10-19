«Шахтер» разгромно проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу» в третьем туре группового етапа Лиги чемпионов. Матч в Киеве завершился со счетом 0:5.



На 38-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «горняков» Сергей Кривцов.

Во втором тайме «Реал» уже забивал самостоятельно. На 51-й минуте Винисиус удвоил преимущество мадридцев.



Через 6 минут Винисиус сделал дубль.

На 65-й минуте отличился Родриго.

На 91-й минуте пятый гол «Реала» забил Карим Бензема.

В параллельном матче группы миланский «Интер» дома обыграл тираспольский «Шериф» со счетом 3:1.



В следующем туре «Шахтер» встретится с «Реалом» уже в Мадриде. Матч состоится 3 ноября в 19:45.