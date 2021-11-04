Кабмин внес изменения в порядок выдачи кредитов на жилье переселенцам и участникам АТО/ООС

Правительство внесло ряд изменений в порядок предоставления льготного долгосрочного государственного кредита переселенцам и участникам проведения АТО/ООС на приобретение жилья. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».



Соответствующее постановление Кабмина от 28 октября 2021 г. № 1111 было опубликовано 3 ноября в «Урядовому кур’єрі» и вступило в силу.



В частности, если кандидат одновременно является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) и участником боевых действий (УБД), он может выбрать оба основания для регистрации и подать два отдельных заявления о намерении получить кредит. После получения кредита кандидат автоматически исключается из другого реестра.



«Также, согласно изменениям, кандидат вправе один раз подать заявление об отказе от получения кредита на один календарный год. Но если кандидат отказывается от предоставления кредита во второй раз, он теряет право на получение кредита по своему порядковому номеру в реестре», — разъяснили правозащитники.

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