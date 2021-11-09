Минздрав объяснил, почему медиков не обязали вакцинироваться от ковида

Министерство здравоохранения не включило медицинских работников в перечень профессий, которые подлежат обаятельной вакцинации от COVID-19, из-за дефицита кадров. Об этом заявил глава Минздава Виктор Ляшко.



«Во-первых, врачей не хватает. Сейчас, когда мы на пике заболеваемости, и в первый этап запустить медицинских работников и отстранить кого-то — медсестру или врача — от исполнения обязанностей, то мы можем кому-то не предоставить медицинскую помощь», — сказал Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Министр привел пример, когда в районной больнице есть только два анестезиолога. Если их отстранить от работы за отсутствие прививки, то ковидное отделение остановится.



При этом он отметил, что Минздрав проанализировал, где медики не вакцинировались. Ляшко пообещал, что на следующих этапах расширения профессий, которые должны привиться, появиться и профессия медработника.



Также министр сообщил, что уже порядка 80% медицинских работников в Украине вакцинировались от COVID-19. По его словам, процент вакцинации зависит от отделения.



«В экстренных [отделениях] — больше [вакцинированных], в ковидных отделениях — под 100%. Есть вопрос по семейным врачам. Но на данный момент времени, оценивая риски, я, как министр охраны здоровья, отдал приоритет к универсальному доступу к медуслугам. Чтобы каждый мог обратиться к врачу и получить помощь», — резюмировал глава Минздрава.

Начиная с 8 ноября в Украине представителей отдельных профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, начали отстранять от работы, если человек не привит. В перечень профессий внесли: представителей центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; работников местных государственных администраций; работников учреждений образования. Также прививаться будут требовать у персонала объектов критической инфраструктуры.



Не могут быть отстранены от работы люди, имеющие противопоказания к вакцинации и которые предоставили соответствующее медицинское заключение.