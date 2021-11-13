Заместительницу главы «администрации» Луганска при «ЛНР» объявили в розыск

Заместительнице главы «администрации города Луганска» при группировке «ЛНР» объявлено о подозрении в преступлениях против Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, женщина заняла должность замглавы «администрации города Луганска», незаконно образованного органа так называемой «ЛНР», в декабре 2014 года.



«Занимая должность, по настоящее время подозреваемая активно участвует в принятии коллегиальных решений органа, выполняет указания участников "ЛНР", направленные на функционирование системы так называемых органов власти "ЛНР", осуществляет координацию деятельности управлений, входящих в состав администрации», — сообщили в прокуратуре.



Женщине выдвинули подозрение в совершении действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти, нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).



«Подозреваемая объявлена в розыск и решается вопрос об обращении с ходатайством в суд для осуществления специального досудебного расследования», — добавили в прокуратуре.