Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Мэру» Макеевки от «ДНР» сообщили о подозрении в сепаратизме

23 сентября 2021, 16:43

«Мэру» Макеевки от «ДНР» сообщили о подозрении в сепаратизме

Главе «администрации» Макеевки при группировке «ДНР» заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Речь идет о 43-летнем Сергее Голощапове, который занимает эту «должность».

«Досудебным расследованием установлено, что с января 2015 года злоумышленник преднамеренно и активно сотрудничает с оккупационными властями РФ, а именно — до мая 2019 года занимал должность так называемого главы администрации Горняцкого района Макеевки, а с мая 2019-го стал псевдоглавой администрации города», — говорится в сообщении.

В частности, в прокуратуре отмечают, что выполняя возложенные на него обязанности, «мэр» обеспечивает реализацию в Макеевке функций местной «власти», в том числе участвует в проведении мобилизации населения в состав незаконных вооруженных формирований, формирует так называемый местный «бюджет» и пропагандирует идеи, направленные на создание положительного имиджа псевдореспублики.

Голощапову заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Читайте также:

Заместителю «мэра» Донецка объявлено о подозрении

Еще по теме

Места
Макеевка
Прочее
Подозрение
Организации
прокуратура донецкой области

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:15
ООН: Военный призыв «Л-ДНР» незаконен и опасен для местных жителей
13:50
«ДНР» сообщила о росте смертности от ковида
12:30
На двух шахтах Макеевки понадобилась медпомощь работникам
09:37
«ЛНР»: Еще 233 заболевших и 25 умерших от коронавируса
09:20
«ДНР» уверяет, что отправила голосовать за Думу 150 тысяч жителей неподконтрольной Донетчины
19:22
«ДНР» планирует ввести новые ограничения из-за ковида
16:34
Мобильный оператор «ДНР» повышает цены на самые доступные тарифные планы
11:33
«ДНР» заявила о 727 новых случаях COVID-19, 31 пациент скончался
09:11
«ЛНР»: Еще 271 человек заболел и 24 умерли от COVID-19
22:53
Заместителю «мэра» Донецка объявлено о подозрении
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 сентября
16:27
В Луганске еще семь школ перейдут на дистанционное обучение
14:20
«ДНР» не будет открывать КПВВ под Донецком 24 сентября
12:57
В Донецке мужчина взорвал гранату под дверью из-за «ревности»
11:43
Микроавтобус Ростов — Горловка попал в ДТП в России. Есть погибшие
все новости
17:34
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
17:10
В Мариуполе и Краматорске рассказали о ситуации с вакцинацией учителей и воспитателей
16:53
ООН: У законопроекта о переходном периоде есть недостатки
16:43
«Мэру» Макеевки от «ДНР» сообщили о подозрении в сепаратизме
16:30
«Шахтер» открывает фан-шоп на стадионе в Киеве
16:29
Опрос: Украинцы считают, что судьба ОРДЛО и Крыма зависит от России
16:22
Украина передала в ОРДЛО останки мужчины, погибшего под Славянском в 2014 году
16:15
ООН: Военный призыв «Л-ДНР» незаконен и опасен для местных жителей
15:42
На сто больных в день: В Донецкой ОГА рассказали о росте заболеваемости ковидом
15:03
Инспекция МАГАТЭ в ОРДЛО должна пройти до конца года — Арестович
14:39
В миссии ООН по правам человека обеспокоены угрозой экспроприации жилья «ДНР»
14:30
Закон о деолигархизации принят
13:59
Количество пересечений КПВВ на Донбассе сократилось на 95% — ООН
13:50
«ДНР» сообщила о росте смертности от ковида
13:29
COVID-19 на Луганщине: 333 новых случая за сутки, треть из них — в Северодонецке
все новости
ВИДЕО
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
19 сентября, 22:30
Российские выборы и объединение «ЛНР» и «ДНР». Донбасс сегодня ►
18 сентября, 22:28
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция