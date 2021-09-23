«Мэру» Макеевки от «ДНР» сообщили о подозрении в сепаратизме

Главе «администрации» Макеевки при группировке «ДНР» заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Речь идет о 43-летнем Сергее Голощапове, который занимает эту «должность».



«Досудебным расследованием установлено, что с января 2015 года злоумышленник преднамеренно и активно сотрудничает с оккупационными властями РФ, а именно — до мая 2019 года занимал должность так называемого главы администрации Горняцкого района Макеевки, а с мая 2019-го стал псевдоглавой администрации города», — говорится в сообщении.



В частности, в прокуратуре отмечают, что выполняя возложенные на него обязанности, «мэр» обеспечивает реализацию в Макеевке функций местной «власти», в том числе участвует в проведении мобилизации населения в состав незаконных вооруженных формирований, формирует так называемый местный «бюджет» и пропагандирует идеи, направленные на создание положительного имиджа псевдореспублики.



Голощапову заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).