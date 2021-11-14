Кулеба рассказал высокому представителю ЕС о ситуации на Донбассе и вдоль украинской границы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, с которым обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе и у украинских границ. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



«Глава украинской дипломатии рассказал высокому представителю ЕС о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ», — говорится в сообщении.



Кулеба указал на деструктивный подход РФ к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.



«Жозеп Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — добавили в МИД.