Боевики применили ракетный комплекс и артиллерию, ВСУ стреляли в ответ

С начала суток со стороны боевиков зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Под обстрелами оказались окрестности Невельского, Чермалыка, Причепиловки и Орехово.



Боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, артиллерии калибра 152 мм, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. ВСУ стреляли в ответ.



В Луганской области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.



В результате обстрелов получил ранение водитель-санитар. Он находится в тяжелом состоянии.