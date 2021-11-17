Потерял ориентиры: Пулеметчика «ЛНР» задержали на позициях ВСУ

Контрразведчики Службы безопасности совместно с украинскими военными задержали боевика группировки «ЛНР» на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По информации спецслужбы, боевик потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции.



Установлено, что он участвовал в обстрелах подразделений операции Объединенных сил на территории Бахмутского района Донетчины.



«Задержанным является уроженец РФ, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков», — говорится в сообщении.



У задержанного обнаружили «военный билет ЛНР», «временное удостоверение» жителя ОРДЛО, снаряженный магазин от автомата Калашникова.



Следователи СБУ сообщили участнику НВФ о подозрении в совершении преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

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