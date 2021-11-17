Пограничники отчитались о задержании боевика в Луганской области

Пограничники в Луганской области задержали 32-летнего украинца за участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Мужчина вступил в ряды НВФ в 2014 году.
По словам задержанного в его обязанности входили досмотр автомобилей и проверка документов на блокпосту возле города Первомайска Луганской области. Кроме того, по указаниям российских кураторов боевик осуществлял разведку и так называемые «зачистки» местности.
Впоследствии, как пояснил задержанный, он, опасаясь за свою жизнь, покинул блокпост и скрылся на подконтрольную Украине территорию.
Пограничники направили в полицию уведомление об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» и передали задержанного.
Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований, продолжаются следственные действия.