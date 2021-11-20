ЕС планирует исключить из санкционного списка еще одного чиновника времен Януковича — СМИ

Европейский союз планирует снять санкции с бывшего министра доходов и сборов Украины времен экс-президента Виктора Януковича Александра Клименко, которые были введены за растрату бюджетных средств. Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



Данный вопрос будет рассмотрен на следующей неделе.



Сейчас в санкционном списке ЕС осталось семь человек из 18 человек, в том числе сам Янукович.



«Для всех тех, кто призывает к радикальным и быстрым санкциям ЕС против олигархов и влиятельных политиков из России и Украины, сокращение числа людей, подпадающих под санкции по этому списку, преподносит урок: богатые и влиятельные могут позволить себе отличных юристов из ЕС, США, Великобритании», — написал Йозвяк.



Клименко сбежал из Украины после Революции Достоинства.