В Славянске задержали рэкетиров, угрожавших убийством предпринимателю

Служба безопасности Украины задержала в Славянске двух рэкетиров. Угрожая местному предпринимателю убийством, они вымогали у него 74 тыс. грн.



Как сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, оперативники спецслужбы установили, что бизнес на вымогательстве организовали граждане одной из стран Закавказья, приближенные к криминальным кругам региона.



Рэкетиры обвинили предпринимателя в невозвращении несуществующего долга. В случае отказа отдать деньги угрожали физической расправой.



Правоохранители задержали обоих вымогателей в Славянске после получения части суммы в размере 33 тыс. грн.



«Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет», — уточнили в СБУ.



Расследование обстоятельств дела продолжается.