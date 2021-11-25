Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и возле границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе и на границе с Россией. Об этом сообщил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт.



«В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Меркель подчеркнула свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Зайберт в Твиттер.



В сообщении по итогам беседы отмечается, что Меркель и Зеленский обсудили ситуацию на украинско-российской границе и на востоке Украины.



Также лидеры стран договорились продвигать усилия в Нормандском формате для выполнения Минских договоренностей по мирному разрешению конфликта на Донбассе.



Кроме того, Меркель и Зеленский обменялись мнениями по ситуации на границах Беларуси, ЕС и Украины.

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