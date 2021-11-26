На выплаты пострадавшим от пожаров на Луганщине направят еще 11 миллионов гривен

Кабинет министров направит дополнительно 11 млн гривен на выплату компенсаций жителям Луганской области, пострадавшим от пожаров в прошлом году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Луганскую область, передает «Дом».



Выплаты предназначены, в частности, для тех, кто раньше не успел вступить в право наследства.



«Буквально в эту среду принято правительственное решение о выделении 11 миллионов дополнительных средств на выплату долгов, возмещение долгов по пожарам, которые произошли здесь, к сожалению, в прошлом году. Были люди, которые, там было около 34 семей, не вступивших в право наследства, сейчас документы оформлены. Вчера глава ВГА направил уже на Кабмин все необходимые документы», — сказал Шмыгаль.



Премьер добавил, что деньги люди получат до конца года.

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