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Общественные организации дали свои рекомендации ОБСЕ по Донбассу и Крыму

01 декабря 2021, 19:24

Общественные организации дали свои рекомендации ОБСЕ по Донбассу и Крыму

На оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе не действуют ни национальные, ни международные механизмы защиты прав человека. А отсутствие адекватной оценки и жесткой реакции международного сообщества провоцирует российское политическое руководство на совершение все новых и новых преступлений. Об этом было заявлено сегодня на мероприятии платформы «Гражданская солидарность» в Стокгольме.

Платформа «Гражданская солидарность» — это сеть из более чем 90 правозащитных и миротворческих неправительственных организаций со всего региона ОБСЕ. 1 декабря она созвала в Стокгольме Параллельную конференцию гражданского общества ОБСЕ 2021 года, продолжая традицию подобных конференций, которые проводились ранее.

Участники обсуждали в том числе ситуацию на Донбассе и в Крыму. В частности, отмечалось, что переговоры в Минском формате Россия использует для манипуляций и политического давления на украинское руководство.

«В настоящий момент мы наблюдаем очередной виток военной эскалации. Российские прокси фактически вышли из соглашения о перемирии, вступившего в силу летом прошлого года, и обстреливают населенные пункты вблизи линии разграничения, используя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В последние месяцы удары наносятся не только по военным объектам, но и по жилым массивам и объектам гражданской инфраструктуры, находящимся далеко в тылу. Число раненых и убитых гражданских снова растет», — подчеркивают правозащитники.

В итоговом документе, разработанном Платформой «Гражданская солидарность», содержатся рекомендации институтам и политическим органам ОБСЕ, а также государствам-участникам ОБСЕ:

  • Требовать от РФ беспрепятственного доступа к оккупированному Крыму и части территорий Донецкой и Луганской областей, которые находятся под фактическим контролем РФ, для международных межправительственных и международных гуманитарных организаций.
  • Требовать от РФ, которая осуществляет фактический контроль над частью Донецкой и Луганской областей, использовать свое влияние для выполнения пункта Минских договоренностей по освобождению незаконно удерживаемых лиц, а также существенного изменения условий содержания и обращения с заключенными: ликвидацию секретной тюрьмы «Изоляция», свободного доступа Международного Комитета Красного Креста, прекращения практики пыток, изоляции и неоказания медицинской помощи и т.д.
  • Требовать от РФ прекращения политических преследований и немедленного освобождения граждан Украины, заключенных по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, а до этого времени соблюдения их прав и свобод, в частности, свободу от пыток, право на эффективное средство правовой защиты, право на справедливый суд и т.д.
  • Требовать от РФ прекращения политики изменения демографического состава населения оккупированного Крыма методом перемещения на полуостров собственного населения с территории РФ.
  • Требовать от РФ прекращения незаконных археологических раскопок на территории Крымского полуострова, в частности, на территории памятника мирового наследия ЮНЕСКО «Древний город Херсонес», а также расследовать все факты уничтожения и повреждения объектов культурного наследия Украины в Крыму.
  • Требовать от Украины неукоснительного соблюдения принципа неотвратимости уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в ходе вооруженного конфликта, и для этого призвать Украину ратифицировать Римский Устав Международного уголовного суда, а президента Украины — подписать законопроект №2689, который приводит национальное законодательство в соответствие с международным уголовным и международным гуманитарным правом.

Кроме того, правозащитники настаивают, что нужно добиться подтверждения полного прекращения огня на востоке Украины. Для этого оружие, запрещенное Минскими договоренностями, должно быть немедленно выведено с линии соприкосновения под международным контролем.

Также, по их мнению, необходимы меры по укреплению доверия, которые могут быть реализованы в форме инвестиций в здравоохранение, водоснабжение и охрану окружающей среды.

«Инвестирование в переходный период в регионе, затронутом конфликтом, с целью укрепления демократического регионального управления, образования, экономического развития и экологической стабилизации является эффективным средством улучшения ситуации в области безопасности», — резюмируют авторы рекомендаций.

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