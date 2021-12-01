Общественные организации дали свои рекомендации ОБСЕ по Донбассу и Крыму

На оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе не действуют ни национальные, ни международные механизмы защиты прав человека. А отсутствие адекватной оценки и жесткой реакции международного сообщества провоцирует российское политическое руководство на совершение все новых и новых преступлений. Об этом было заявлено сегодня на мероприятии платформы «Гражданская солидарность» в Стокгольме.
Платформа «Гражданская солидарность» — это сеть из более чем 90 правозащитных и миротворческих неправительственных организаций со всего региона ОБСЕ. 1 декабря она созвала в Стокгольме Параллельную конференцию гражданского общества ОБСЕ 2021 года, продолжая традицию подобных конференций, которые проводились ранее.
Участники обсуждали в том числе ситуацию на Донбассе и в Крыму. В частности, отмечалось, что переговоры в Минском формате Россия использует для манипуляций и политического давления на украинское руководство.
«В настоящий момент мы наблюдаем очередной виток военной эскалации. Российские прокси фактически вышли из соглашения о перемирии, вступившего в силу летом прошлого года, и обстреливают населенные пункты вблизи линии разграничения, используя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В последние месяцы удары наносятся не только по военным объектам, но и по жилым массивам и объектам гражданской инфраструктуры, находящимся далеко в тылу. Число раненых и убитых гражданских снова растет», — подчеркивают правозащитники.
В итоговом документе, разработанном Платформой «Гражданская солидарность», содержатся рекомендации институтам и политическим органам ОБСЕ, а также государствам-участникам ОБСЕ:
Кроме того, правозащитники настаивают, что нужно добиться подтверждения полного прекращения огня на востоке Украины. Для этого оружие, запрещенное Минскими договоренностями, должно быть немедленно выведено с линии соприкосновения под международным контролем.
Также, по их мнению, необходимы меры по укреплению доверия, которые могут быть реализованы в форме инвестиций в здравоохранение, водоснабжение и охрану окружающей среды.
«Инвестирование в переходный период в регионе, затронутом конфликтом, с целью укрепления демократического регионального управления, образования, экономического развития и экологической стабилизации является эффективным средством улучшения ситуации в области безопасности», — резюмируют авторы рекомендаций.