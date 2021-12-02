«ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 13,5 годам тюрьмы за «госизмену»

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил жителя оккупированного Алчевска к 13,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в «государственной измене» и «публичных призывах к экстремистской деятельности», сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».



Там утверждают, что мужчина был якобы с 1998 года включен в агентурный аппарат СБУ, «собирал и передавал украинской спецслужбе сведения о лицах, проходящих службу в правоохранительных органах ЛНР, местах дислокации военных объектов, а также об общественно-политической обстановке в Алчевске».



Кроме того, «ЛНР» заявляет, что мужчина являлся администратором группы «Украинский наступ» в социальной сети «ВКонтакте», где с конца апреля по май 2019 года по заданию СБУ разместил в открытом доступе комментарии с якобы с призывами «к военной, террористической и экстремистской деятельности» путем организации «диверсий и поджогов».



Отмечается, что мужчина «признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях и раскаялся в содеянном».