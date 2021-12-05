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«ЛНР» и Луганская ОГА рассказали о новых случаях ковида в области

05 декабря 2021, 20:11

«ЛНР» и Луганская ОГА рассказали о новых случаях ковида в области

На территории Луганской области, подконтрольной украинской власти, за сутки подтверждено 34 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

Наибольшее количество новых заражений – в Лисичанске. От осложнений умерли еще пятеро больных.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 выявлен в 57 835 случаях. Из них 51 167  пациентов выздоровели, умерли 2 033 человека.

В отдельных районах Луганской области выявили 52 случая инфицирования коронавирусом. Кроме того, 98 человек выписали после выздоровления, а 5 умерли от осложнений.

За все время пандемии там признают 20 861 случай заболевания COVID-19. Их них 17 225 человек выздоровели, а 2 959 умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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