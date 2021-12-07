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На Донбассе к вечеру три населенных пункта попали под обстрел

07 декабря 2021, 18:00

На Донбассе к вечеру три населенных пункта попали под обстрел

С начала вторника на Донбассе незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня.

Один обстрел был с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. К вечеру 7 декабря обстреляны Майорск, Новоалександровка и Пивденное.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение, чтобы пресечь обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм и другого стрелкового оружия.

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