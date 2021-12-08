Жителю Лимана грозит 5 лет тюрьмы за поддержку «ДНР» и «референдума» 2014 года

Жителя Лимана Донецкой области обвиняют в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Украины. В отношении него завершено досудебное расследование, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Установлено, что в марте и мае 2014 года 40-летний лиманец «по собственным идеологическим мотивам активно участвовал в организации и проведении митингов в поддержку деятельности незаконных вооруженных формирований РФ».



В частности, мужчина выступал на митингах, которые проходили в помещении коммунального учреждения культуры «Центр культуры и досуга города Лиман», где публично призвал собравшихся поддержать идею проведения псевдореферендума по признанию самостоятельности так называемой «ДНР».



«Поскольку обвиняемый скрывается от следствия, его будут судить заочно. В настоящее время обвинительный акт направлен в Краснолиманский городской суд. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой», — добавили в прокуратуре.