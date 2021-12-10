Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» задержала проезд замглавы миссии ОБСЕ

10 декабря 2021, 10:06

«ДНР» задержала проезд замглавы миссии ОБСЕ

Член незаконного вооруженного формирования «ДНР» задержал проезд патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с заместителем главы миссии Марком Этерингтоном на борту. Об этом говорится в отчете СММ.

Инцидент произошел утром 9 декабря у Еленовки (Оленовки), патруль следовал через линию соприкосновения в сторону подконтрольного Украине Новотроицкого. Боевик мотивировал задержку «отсутствием информации о пересечении патруля СММ».

При этом в отчете подчеркивается, что о своем проезде миссия предварительно уведомила «и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19».

В конце концов команде СММ разрешили пересечь линию соприкосновения спустя два часа и 8 минут ожидания.

«Из-за этой задержки пришлось сократить программу визита СММ, что не позволило посетить контрольный пункт въезда-выезда возле Гнутово <...> и провести запланированную оценку дороги», — говорится в отчете.

Миссия вновь констатировала, что «подобные запреты не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию соприкосновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения Миссии, которое является крайне важным для ее эффективной работы».

Еще по теме

Организации
ДНР ОБСЕ
Люди
Марк Этерингтон

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:06
«ДНР» задержала проезд замглавы миссии ОБСЕ
09:56
Более 500 жителей неподконтрольной Донетчины заболели коронавирусом
09:26
«ЛНР»: Еще 40 заболевших и пятеро умерших от ковида
15:22
Аномальное тепло: «ДНР» заявила, что качество питьевой воды соответствует нормам
11:32
Россия проводит аудит НВФ «Л-ДНР» на готовность к боевым действиям — правозащитник
10:57
«ДНР»: Еще 531 заболевший и 38 умерших от ковида
09:09
В Луганске пострадали семь человек при столкновении маршрутки и микроавтобуса
08:50
«ЛНР» заявила о 45 заболевших и 10 умерших от ковида за сутки
22:16
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 10 декабря
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 декабря
18:59
Хранилище радиоактивных отходов под Донецком распиливают на металлолом — экс-глава Госэкоинспекции
17:53
Доходит до закрытия телеграм-каналов. В ООН рассказали, как «Л-ДНР» ограничивают свободу в интернете
17:00
В Донецке тоже жалуются на неприятный запах воды из крана
15:25
Денисова: Пятеро пленных женщин в Донецке нуждаются в неотложной медпомощи
12:25
В центре Донецка демонтировали стелу «Россия»
все новости
10:06
«ДНР» задержала проезд замглавы миссии ОБСЕ
09:56
Более 500 жителей неподконтрольной Донетчины заболели коронавирусом
09:30
В Донецкой области еще 700 человек заболели коронавирусом
09:26
«ЛНР»: Еще 40 заболевших и пятеро умерших от ковида
09:00
ООС: Боевики вчера трижды стреляли из тяжелого оружия на Донбассе
08:57
У Зеленского по-прежнему надеются усилить «режим тишины», открыть два КПВВ и провести обмен до Нового года
08:15
За сутки в Украине выявили 11 тысяч случаев коронавируса
22:44
Штаб ООС опроверг, что корабль «Донбасс» шел в Керченский пролив
22:40
Зеленский – Байден. О чем говорили президенты
22:06
Зеленский поговорил по телефону с Байденом
21:37
Путин заявил, что происходящее на Донбассе «напоминает геноцид»
21:25
Грызлов рассказал о желании Украины включить Германию и Францию в СЦКК на Донбассе
21:12
ФСБ РФ: Украинский военный корабль «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива
20:40
Главы МИД Германии и Франции настаивают на мерах ЕС по украинскому урегулированию
20:10
Макрон заявил, что планирует переговоры с Зеленским и Путиным
все новости
ВИДЕО
«Марафон добра»: В Мариуполе помогают спасать детей со сложными диагнозами
08 декабря, 21:34
Новый план нападения России показал Запад. Пушилин и Пасечник теперь «единороссы». Дайджест НД ►
06 декабря, 09:25
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
04 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция