«ДНР» задержала проезд замглавы миссии ОБСЕ

Член незаконного вооруженного формирования «ДНР» задержал проезд патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с заместителем главы миссии Марком Этерингтоном на борту. Об этом говорится в отчете СММ.



Инцидент произошел утром 9 декабря у Еленовки (Оленовки), патруль следовал через линию соприкосновения в сторону подконтрольного Украине Новотроицкого. Боевик мотивировал задержку «отсутствием информации о пересечении патруля СММ».



При этом в отчете подчеркивается, что о своем проезде миссия предварительно уведомила «и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19».



В конце концов команде СММ разрешили пересечь линию соприкосновения спустя два часа и 8 минут ожидания.



«Из-за этой задержки пришлось сократить программу визита СММ, что не позволило посетить контрольный пункт въезда-выезда возле Гнутово <...> и провести запланированную оценку дороги», — говорится в отчете.



Миссия вновь констатировала, что «подобные запреты не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию соприкосновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения Миссии, которое является крайне важным для ее эффективной работы».