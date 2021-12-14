На Луганщине весной начнут реконструкцию водоканала, поставляющего воду на неподконтрольную территорию

Весной 2022 года начнется реконструкция Попаснянского водоканала, который поставляет питьевую воду на временно неподконтрольную территорию Луганщины. На объекте сегодня побывала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



«Этот водоканал осуществляет забор воды из поверхностного источника реки Северский Донец и подземных источников, занимается очисткой и поставкой воды потребителям Северодонецкого и Счастьенского районов Луганщины, а также временно оккупированной территории. Протяженность сетей составляет 740,66 км, из них магистральных — 295,89 км», — уточнили в ОГА.



По оценкам облгосадминистрации, масштабная модернизация Попаснянского водоканала ориентировочно начнется уже в марте следующего года.



Глава Луганщины Сергей Гайдай, в частности, напомнил, что на реконструкцию объекта Франция выделила 70 млн евро, о чем в мае было подписано межправительственное соглашение. По его словам, это позволит сэкономить значительные средства, которые будут направлены на погашение части долга.



Работать над модернизацией водоканала будут профильные французские компании. Кредит предоставлен на выгодных условиях: на 40 лет, из которых 15 лет — льготный период с годовой ставкой кредитования 0,0092%.



Относительно существующей задолженности водоканала, накопившейся из-за неуплаты временно оккупированных территорий, Ирина Верещук отметила, что уже разработан алгоритм взаимодействия между центральной, областной и местной властью по этой проблеме.



«У меня был разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу функционирования Попаснянского водоканала. Мы договорились, что обесточивать этот объект не будут — люди будут получать воду», — подчеркнула Ирина Верещук.