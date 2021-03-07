Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Французы не испугались». Гайдай рассказал, когда начнется реконструкция Попаснянского водоканала

07 марта 2021, 18:42

«Французы не испугались». Гайдай рассказал, когда начнется реконструкция Попаснянского водоканала

Ситуация на линии соприкосновения замедляет работы по восстановлению инфраструктуры, но не останавливает такие крупные проекты, как модернизация Попаснянского водоканала. Об этом сказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе публичного отчета за 2020 год.

Ранее о том, что Франция намерена инвестировать около 70 миллионов евро в модернизацию Попаснянского районного водоканала на Луганщине, заявлял посол Франции Этьен де Понсен.

«Даже французы не испугались, и реализация проекта по реконструкции Попаснянского водоканала начнется в этом году», – сообщил Гайдай, комментируя сложности восстановительных работ в прифронтовой зоне.

Он отметил, что составляющая безопасности была очень важна для французов, и прежде всего они приехали обследовать место объекта строительства и модернизации со своими специалистами по безопасности.

«Они обследовали каждый участок, который находится непосредственно на линии разграничения. Там у нас проходит до 10% из всей сети. Поэтому для них [французов] это было важно, ведь это безопасность их работников», – сказал глава области.

При этом Сергей Гайдай добавил, что проведение восстановительных работ в прифронтовой зоне, когда обстрелами перебивается электроснабжение или водопровод, не зависит от облгосадминистрации.

«Мы же не можем людей отправлять под пули и обстрелы. Если нам гарантируют, что там будет режим тишины день, три, неделю – сколько нужно, чтобы возобновить это, – то мы все сделаем», – подчеркнул глава ОГА.

Попаснянский районный водоканал поставляет воду как на подконтрольную Украине часть Луганщины, так и людям, которые живут в неподконтрольных районах.

В сентябре 2020 года глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что «ЛНР» планирует отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированную территорию. Он отметил, что в результате этого Попаснянский водоканал получит от 7 до 12 млн грн убытков в месяц.

Читайте также:

Дороги, троллейбусное сообщение, областная больница. Гайдай рассказал о планах Луганской ОГА на год

Еще по теме

Организации
Попаснянский водоканал
Прочее
Водоснабжение
Места
Луганская область
Люди
Сергей Гайдай

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:43
Правозащитник сообщил об освобождении одного из братьев Борисовых, похищенных боевиками «ЛНР»
12:01
Ситуация с коронавирусом: Новые данные от «ДНР» и «ЛНР»
11:57
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 8 марта
21:50
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
19:32
«Вежливый человек»: Бывший пленник «Изоляции» рассказал о российском офицере среди боевиков «ДНР»
11:25
«ЛНР»: За сутки восемь смертей среди пациентов с COVID-19
10:45
«ДНР» так и не решила проблему с вывозом мусора
10:10
В «ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
08:55
ВСУ и НВФ сообщили о новых потерях на Донбассе
23:20
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 5 марта
17:17
«ДНР» отсрочила обязательный техосмотр до 2023 года
16:18
ЕС в ОБСЕ поинтересовался, как российская РЛС «Каста-2Е1» попала на Донбасс
12:14
«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец
10:40
«ДНР»: За сутки 263 заболевших и десять умерших от ковида
09:10
«ЛНР» заявила о еще 38 заболевших ковидом
все новости
20:29
Свыше 33 миллионов гривен: В Украине сорвали самый крупный джекпот в истории национальной лотереи
19:43
Правозащитник сообщил об освобождении одного из братьев Борисовых, похищенных боевиками «ЛНР»
19:15
Боевики пять раз за день обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
18:42
«Французы не испугались». Гайдай рассказал, когда начнется реконструкция Попаснянского водоканала
18:03
Премьер-министр назвал незаконным отключение котельных от газа на Донетчине
17:47
Арестович: Донбасс и Крым объединят в единую претензию Украины к РФ
17:08
Трассу Мариуполь – Бердянск начнут ремонтировать в середине марта
16:36
Скандальный дом для переселенцев в Рубежном могут достроить уже в этом году
16:05
Задержанному боевику «Абхазу» грозит до 6 лет тюрьмы за хранение оружия
15:56
Ритуальный «бизнес». В Мариуполе полицейские «сливали» информацию об умерших
15:34
Дороги, троллейбусное сообщение, областная больница. Гайдай рассказал о планах Луганской ОГА на год
14:35
Шмыгаль: Запись на вакцинацию поможет в получении «ковид-паспортов»
14:28
«Донецкоблгаз» считает, что на него хотят «повесить» выплату долгов и убытков за газ
13:50
Может продлиться до конца весны: В Мариуполе готовятся к третьей волне COVID-19
13:07
Нужно государственное решение: В МВД готовы реализовать стратегию деоккупации Донбасса
все новости
ВИДЕО
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50
Служение в сети. На Донбассе священник перешел в ПЦУ, потерял приход и начал служить онлайн
05 марта, 19:30
Павлины из Боброво: история луганской бизнесвумен, потерявшей все ►
04 марта, 17:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция