«Французы не испугались». Гайдай рассказал, когда начнется реконструкция Попаснянского водоканала

Ситуация на линии соприкосновения замедляет работы по восстановлению инфраструктуры, но не останавливает такие крупные проекты, как модернизация Попаснянского водоканала. Об этом сказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе публичного отчета за 2020 год.



Ранее о том, что Франция намерена инвестировать около 70 миллионов евро в модернизацию Попаснянского районного водоканала на Луганщине, заявлял посол Франции Этьен де Понсен.



«Даже французы не испугались, и реализация проекта по реконструкции Попаснянского водоканала начнется в этом году», – сообщил Гайдай, комментируя сложности восстановительных работ в прифронтовой зоне.



Он отметил, что составляющая безопасности была очень важна для французов, и прежде всего они приехали обследовать место объекта строительства и модернизации со своими специалистами по безопасности.



«Они обследовали каждый участок, который находится непосредственно на линии разграничения. Там у нас проходит до 10% из всей сети. Поэтому для них [французов] это было важно, ведь это безопасность их работников», – сказал глава области.



При этом Сергей Гайдай добавил, что проведение восстановительных работ в прифронтовой зоне, когда обстрелами перебивается электроснабжение или водопровод, не зависит от облгосадминистрации.



«Мы же не можем людей отправлять под пули и обстрелы. Если нам гарантируют, что там будет режим тишины день, три, неделю – сколько нужно, чтобы возобновить это, – то мы все сделаем», – подчеркнул глава ОГА.

Попаснянский районный водоканал поставляет воду как на подконтрольную Украине часть Луганщины, так и людям, которые живут в неподконтрольных районах.



В сентябре 2020 года глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что «ЛНР» планирует отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированную территорию. Он отметил, что в результате этого Попаснянский водоканал получит от 7 до 12 млн грн убытков в месяц.