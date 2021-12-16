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«ЛНР» второй день не может возобновить подачу воды в Ровеньки

16 декабря 2021, 22:00

«ЛНР» второй день не может возобновить подачу воды в Ровеньки

Водоснабжение города Ровеньки и части Должанского (до переименования — Свердловского) района на неподконтрольной Украине части Луганщины не могут восстановить уже второй день.

Как сообщает пресс-служба предприятия «Лугансквода» при группировке «ЛНР», причина — повторная авария на магистральном водоводе.

«16 декабря в 14:30 произошла повторная авария на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм», — говорится в сообщении.

В «Луганскводе» уверяют, что аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе проводились 15 декабря, и после их завершения подача воды по водоводу была возобновлена, но произошел новый порыв.

«Повторная авария не позволяет восстановить водоснабжение Ровеньков, а также населенных пунктов Свердловского района: Павловка, Нагорное, Медвежанка, Володарск», — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что аварийные бригады «Луганскводы» работают над устранением повреждений.

Ранее централизованное водоснабжение Ровеньков неоднократно прекращалалось из-за аварий на водоводе.

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