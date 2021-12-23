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Путин отказался гарантировать ненападение на Украину

23 декабря 2021, 13:04

Путин отказался гарантировать ненападение на Украину

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции отказался дать гарантии ненападения на Украину.

«По поводу гарантий: наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловной гарантии безопасности России», — сказал Путин, отвечая на вопрос британской журналистки, которая спросила, может ли он он гарантировать, что Россия не будет нападать на Украину или другое государство.

Путин напомнил, что дал понять, что дальнейшее расширение НАТО на Восток «неприемлемо». «Это не мы пришли с ракетами к Штатам. Это они ставят ракеты на пороге нашего дома», — подчеркнул он.

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.

В МИД Украины раскритиковали российские предложения.

В Белом доме заявили, что США видели российские предложения и обсуждают их со своими европейскими союзниками и партнерами.

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