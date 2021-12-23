Кабмин упростил процедуру признания лиц лишенными свободы вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины

Правительство на заседании 23 декабря приняло постановление, которым усовершенствуется Порядок социальной и правовой защиты лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения.



Как пояснили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ранее освобожденные из плена украинцы могли получить право на денежную помощь от государства только в случае включения в список Службы безопасности Украины после освобождения.



Кабмин изъял эту норму из Порядка и упростил процедуру признания лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.



Таким образом, соответствующая межведомственная комиссия сможет рассматривать все заявления, которые поступят от лиц, освобожденных из плена, начиная с 2014 года.



«Этими изменениями мы отвязали правовой статус наших политзаключенных от списков СБУ. Постановление правительства упрощает процедуры и делает их более справедливыми. Спасибо всем, кто работал над этим постановлением», — прокомментировала вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



В Минреинтеграции также сообщили, что в течение 2021 года проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. По их результатам комиссия определила разовую денежную помощь для 421 человека, которые были освобождены из плена с 2014 года. Из них 376 человек уже получили деньги, еще 43 получат помощь в ближайшее время.

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