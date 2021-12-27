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ООС: Боевики 9 раз нарушили режим «тишины», тяжело ранены двое украинских военных

27 декабря 2021, 17:26

ООС: Боевики 9 раз нарушили режим «тишины», тяжело ранены двое украинских военных

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинские позиции обстреляли в направлении поселков Нью-Йорк, Новозвановка, Новолуганское, Травневое и города Красногоровка. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, также НВФ применили противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Марьинки боевики вели обстрел из минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими договоренностями.

Недалеко от поселка Гнутово боевики задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

«В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья — тяжелое», — сообщили в штабе ООС.

Там также добавили, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

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