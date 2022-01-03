Замглавы администрации Путина встретится с коллегами по «Нормандии» из Франции и ФРГ

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет встречу с коллегами по Нормандскому формату из Германии и Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кремлевской администрации.



Козак проведет переговоры с политическими советниками по Нормандскому формату — внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.



Ранее в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Плетнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегами, не указав конкретной даты. Он также добавил, что «украинский кризис можно решить лишь дипломатией».

В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия. Предыдудщий саммит на уровне лидеров прошел в декабре 2019 года.