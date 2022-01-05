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Двух боевиков «ДНР/ЛНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

05 января 2022, 17:36

Двух боевиков «ДНР/ЛНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд во Львовской области заочно приговорил двух участников незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР» к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что оба подозреваемых в течение четырех лет воевали против Украины. В 2014 году двое граждан Украины присоединились к рядам боевиков. Они оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных.

Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Мужчины объявлены в розыск.

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