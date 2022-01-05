Апелляционный суд вернул жалобу Януковича и дело о госизмене в суд первой инстанции

Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский райсуд жалобу экс-президента Виктора Януковича на вынесенный ему приговор. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.



Вместе с жалобой было возвращено и дело о госизмене Януковича.



«По постановлению коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 5 января 2022 года уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного В.Ф. Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года возвращено в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в сообщении.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.



Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. Янукович и его защита обжаловали в Верховном суде решение Киевского апелляционного суда.