Столтенберг вновь предостерег РФ от дальнейшей эскалации в Украине

Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для России. Союзники продолжают поддерживать Украину, мы полностью поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность, и мы предоставляем политическую и практическую поддержку», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу.



