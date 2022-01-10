Среди пленников «ДНР» есть молодой парень с пороком сердца

Богдан Максименко, незаконно удерживаемый группировкой «ДНР», имеет врожденный порок сердца и его состояние ухудшается с каждым днем. Его содержат в Западной исправительной колонии № 97 на временной оккупированной территории Донецкой области. Об этом передает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Она напомнила, что 22-летний Максименко находится в плену с 10 апреля 2020 года, когда к нему домой пришли люди в военной форме без опознавательных знаков. После обысков они изъяли технику, а парня забрали. Родные не знали о его местонахождении 73 суток.

Богдан Максименко

Причиной его задержания стала открытая поддержка единой Украины, которую парень не скрывал. При этом оккупационные власти обвиняют Богдана по нескольким статьям, в частности в «призывах к экстремистской деятельности».



Денисова отметила, что такие действия в отношении гражданина Украины являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека в 1950 году.



«Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Юрия Гордийчука, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи», – обратилась омбудсвумен.



Он призывает немедленно освободить пленного, учитывая состояние его здоровья.