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110 дней плена: «ДНР» не подтверждает удержание 20-летнего Богдана Максименко

29 июля 2020, 14:41

110 дней плена: «ДНР» не подтверждает удержание 20-летнего Богдана Максименко

Богдан Максименко Богдан Максименко

Группировка «ДНР» не подтверждает украинской стороне удержание дончанина Богдана Максименко, арестованного в Донецке по обвинению в «экстремизме». Об этом «Новостям Донбасса» сообщила его крестная, блогер Наталия Казённова.

С украинской стороны выполнены все необходимые формальности для включения Богдана в списки на обмен, но «ДНР» не признает факта удержания парня.

«Та сторона не подтверждает, увы. Они не подтверждают, что есть такой пленный», — сказала Казённова.

10 апреля «МГБ ДНР» арестовала 20-летнего Богдана Максименко, который публично высказывался о своей проукраинской позиции. Сейчас он находится в СИЗО 97-й колонии в Макеевке. Родственники до сих пор не смогли добиться личной встречи с Богданом.

Максименко имеет врожденный порок сердца; родным удалось передать ему лекарства, однако о проведении медицинского обследования речи не идет. В связи с этим, родственники не знают о состоянии здоровья Богдана на данный момент.

«В понедельник его мама общалась со "следователем" о медицинском обследовании. Он заявил, что впервые слышит об этом, хотя есть официальное письмо от "МГБ", в котором четко написано, что будет проведено медицинское обследование», — сообщила Казённова на своей странице в Facebook.

«ДНР» обвиняет Максименко по трем «статьям» своего «уголовного кодекса» — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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