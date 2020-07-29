110 дней плена: «ДНР» не подтверждает удержание 20-летнего Богдана Максименко

Богдан Максименко

Группировка «ДНР» не подтверждает украинской стороне удержание дончанина Богдана Максименко, арестованного в Донецке по обвинению в «экстремизме». Об этом «Новостям Донбасса» сообщила его крестная, блогер Наталия Казённова.



С украинской стороны выполнены все необходимые формальности для включения Богдана в списки на обмен, но «ДНР» не признает факта удержания парня.



«Та сторона не подтверждает, увы. Они не подтверждают, что есть такой пленный», — сказала Казённова.



10 апреля «МГБ ДНР» арестовала 20-летнего Богдана Максименко, который публично высказывался о своей проукраинской позиции. Сейчас он находится в СИЗО 97-й колонии в Макеевке. Родственники до сих пор не смогли добиться личной встречи с Богданом.



Максименко имеет врожденный порок сердца; родным удалось передать ему лекарства, однако о проведении медицинского обследования речи не идет. В связи с этим, родственники не знают о состоянии здоровья Богдана на данный момент.



«В понедельник его мама общалась со "следователем" о медицинском обследовании. Он заявил, что впервые слышит об этом, хотя есть официальное письмо от "МГБ", в котором четко написано, что будет проведено медицинское обследование», — сообщила Казённова на своей странице в Facebook.



«ДНР» обвиняет Максименко по трем «статьям» своего «уголовного кодекса» — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».