Суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля из Донбасса

Киевский апелляционный суд оставил народного депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашним арестом по второму эпизоду предъявленных ему обвинений — о поставках угля с неподконтрольной части Донбасса.



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда.



Сегодня в суде рассматривались жалобы защиты, а также стороны обвинения на решение Печерского районного суда от 12 октября, которым Медведчуку была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



Обе жалобы апелляционный суд оставил без удовлетворения.

В рамках первого уголовного производства 11 мая Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. 2 ноября Печерский районный суд Киева изменил ему в этом эпизоде меру пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.



В рамках второго уголовного производства 8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля из Донбасса в конце 2014 — начале 2015 года. 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест.