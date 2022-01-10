На Тернопольщине будут судить командира отделения «Брянка СССР» «ЛНР»

Тернопольская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Луганщины за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«По данным следствия, в течение 2016-2021 годов обвиняемый был командиром отделения террористической группы "Брянка СССР" "ЛНР". Он отвечал за надлежащее хранение, эксплуатацию, ремонт, содержание в исправном состоянии вооружения, техники и другого имущества, а также успешное выполнение отделением задач по противодействию подразделениям Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.



Специальное досудебное расследование по уголовному производству проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области.