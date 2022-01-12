Минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет повысят до 3 тысяч гривен

В 2022 году минимальная пенсия для украинцев старше 70 лет будет повышена до 3 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.
Он отметил, что в 2022 году Кабмин планирует продолжить политику повышения пенсий для разных категорий лиц.
«Минимальная пенсионная выплата для людей от 70 лет со стажем 30-35 лет будет составлять 3000 гривен», — сказал Шмыгаль.
Кроме того, по его словам, будет проводиться поэтапное увеличение пенсионных выплат:
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