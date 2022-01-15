Подобрали полицейские: Пенсионер из Бердянска четыре дня пешком шел в Донецк

На Донетчине полицейские обнаружили пожилого мужчину, который пешком добирался из Бердянска в неподконтрольный украинской власти Донецк.



Как сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины, 67-летний житель Бердянска 30 декабря 2021 года ушел из дома, где проживал с сыном. Эта семья переехала в Бердянск из Макеевки, когда начались боевые действия.



Сын сразу обратился в местную полицию, чтобы найти отца. Он организовал также и самостоятельные поиски, к которым привлек волонтеров. Пропавший пенсионер не оставил записки и на связь не выходил.



Пожилого мужчину нашли 2 января в Волновахском районе Донетчины. В тот день волновахские полицейские, которые в составе следственно-оперативной группы ехали по вызову в прифронтовой поселок Андреевка, увидели мужчину, который шел пешком вдоль дороги. Правоохранители остановились, чтобы подвезти человека, а в ходе разговора выяснилось, что он направляется в Донецк.



«Мужчина был растерян и изнурен, и рассказал, что его подвозили неравнодушные люди. Полицейские установили личность путешественника и проверили его по информационным подсистемам Национальной полиции. Как выяснилось, уже четвертый день его разыскивают родственники в городе Бердянск Запорожской области», — рассказали в полиции.



Правоохранители оказали пенсионеру необходимую помощь и передали сыну.