«Не надо паниковать»: Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с угрозой вторжения России. Он сказал в видеозаявлении, что не нужно паниковать, однако страна должна быть готова к войне.



«Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра, в любую минуту, и это точно, и оно отличается от того "точно", которое было месяц назад, и "точно" в прошлом году. А еще "точно" то, что мы вроде бы не готовы, но нас как бы не оставят самих. Все в мире нас поддерживают, но все в Украине будут мобилизованы, хотя это еще не точно. Всю эту риторику в официальных политических заявлениях, в новостях СМИ, в слухах возле подъезда объединяет один логичный вопрос: а в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них», — подчеркнул президент.



По его словам, сейчас «активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы», чтобы у украинцев было постоянное чувство тревоги и формировался отрицательный бизнес-климат.



Зеленский добавил, что украинцам не нужно паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможном вторжении российских войск в Украину.



«Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками... Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что может сделать Россия, но и о том, что в этом случае будет делать мир», — добавил президент.



Он подчеркнул, что Украина не хочет войны, но должна всегда к ней быть готова. Зеленский добавил, что страна постоянно усиливает свою обороноспособность, и у Украины есть беспрецедентная международная поддержка.



«Мы ко всему готовы, но делаем все, чтобы нам это не понадобилось. Делаем все, для решения дипломатическим путем, делаем все для достижения мира в Украине», — сказал Зеленский.