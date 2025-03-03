В ГУР назвали количество российских военных, которые принимают участие в войне против Украины

Российские оккупанты. Фото: Минобороны РФ

Группировка войск РФ в Украине остается мощной – это более 620 000 военнослужащих, которые размещены на оккупированных территориях и в Курской области. Об этом в интервью агентству «РБК-Украина» сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.



По его словам, речь идет о сухопутном компоненте.



«Причем более 200 000 – это те штурмовые подразделения, которые участвуют в боевых действиях и находятся на линии фронта. Кроме того, это 35 000 военнослужащих Росгвардии, которые обеспечивают оккупационные власти, осуществляют охрану наиболее важных объектов на временно оккупированных территориях и, по сути, согласно их планам, при необходимости могут выполнять задачи во втором эшелоне противника при организации обороны. Также необходимо еще добавить те войска, что осуществляют логистическое обеспечение, подразделения Черноморского флота РФ, авиации, которая непосредственно не базируется, например, в районах боевых действий, но привлекается для нанесения боевых ударов», – отметил заместитель начальника ГУР.

Напомним, что в ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении.