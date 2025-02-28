ВСУ атаковали важные объекты РФ и склад хранения боеприпасов россиян на захваченной Донетчине

Силы обороны ударили по складу хранения боеприпасов оккупантов. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие в ночь на 28 февраля ударили по складу хранения боеприпасов оккупантов на захваченной территории, а также атаковали важные объекты россиян в Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Как отмечается, Силы обороны уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе города Селидово.

Кроме того, нанесено поражение по еще трем важным объектам российских оккупантов. В частности, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.



Результаты поражения уточняются.

Ранее мы писали, что 25 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли удар по зданию, которое использовалось 1429-м мотострелковым полком армии РФ как командно-наблюдательный пункт и место запуска БПЛА вблизи оккупированного села Копани Запорожской области.