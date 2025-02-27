Бывшего судью из Новоазовска приговорили к 15 годам лишения свободы

15 лет заключения с конфискацией имущества — такой приговор заочно вынесен бывшему судье из оккупированного Новоазовска. Донецкая областная прокуратура доказала его участие в террористической организации. Также осужденный лишен права занимать должности в органах государственной, судебной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.



В 2014 году, после прекращения работы Тельмановского районного суда из-за боевых действий, один из судей решил сотрудничать с оккупационной администрацией. Он не выехал на подконтрольную Украине территорию и намеренно вступил в преступный сговор с представителями так называемой «ДНР», установили следователи.



Его назначили «судьей Новоазовского районного суда ДНР», а позже он возглавил это псевдоучреждение. После полномасштабного вторжения России в Украину он продолжил работать на оккупантов, применяя российское законодательство на захваченной территории.



В своей деятельности он выносил незаконные приговоры, в том числе на основании сфабрикованных обвинений, приговаривая граждан к лишению свободы.



За грубое нарушение профессиональной и этической этики, подрывающее авторитет судебной системы и порочащее звание судьи, он был уволен с должности в Украине.



Поскольку осужденный находится в розыске, досудебное расследование проводилось в Краматорске заочно.



Назначенное наказание он начнет отбывать с момента фактического задержания.



Ранее бывшую сотрудницу судебной системы, которая работает в оккупированном Донецке в интересах оккупационных властей, заочно обвинили в государственной измене и коллаборационной деятельности.



Двум правоохранителям в Донецкой области заочно предъявлено подозрение в государственной измене. Оба — из Мариуполя, который на данный момент оккупирован российской армией.



Ранее был заочно осужден экс-правоохранитель, который нарушает права заключенных в захваченном Мариупольском следственном изоляторе.



Также в Донецкой области прокуратура сообщила о подозрении 6 мужчинам, которые воевали в составе войск РФ против ВСУ на Донбассе.