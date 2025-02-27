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Спикер Путина назвал аннексированные территории Украины «неотъемлемой частью» РФ

27 февраля 2025, 13:17

Спикер Путина назвал аннексированные территории Украины «неотъемлемой частью» РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: ТАСС Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что оккупированные территории Украины являются «неотъемлемой частью» России, передает ТАСС.

«Те территории, которые стали субъектами РФ, которые записаны в Конституции нашей страны, они являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт», — сказал Песков. 

Журналисты также спросили Пескова, не осложнит ли переговоры по завершению российско-украинской войны обещание президента США Дональда Трампа «вернуть Украине как можно больше территорий».

По словам представителя Кремля, при сохранении политической воли России и США удастся «пройти процесс украинского урегулирования». 

Война в Украине — «слишком сложная и запущенная», добавил Песков, и никто не ожидает «легких и быстрых» решений.

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