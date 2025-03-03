В Белогоровке сложная ситуация: украинским войскам тяжело проводить ротацию – ВСУ

Ситуация в Белогоровке. Фото: карта DeepState

В поселке Белогоровка Луганской области сложная ситуация. Об этом в эфире телеканала «Апостроф TV» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, на этом направлении добавилась именно составляющая использования FPV-дронов.



«Нашим подразделениям сейчас тяжело осуществлять ротационные мероприятия. Конечно, мы их проводим, потому что люди не могут бесконечно находиться на позициях, но именно эту составляющую стало обеспечивать труднее. Десантно-штурмовая бригада, которая сейчас находится на этом направлении, показывает свой характер, показывает свои умения и знания местности, ведь подразделения этой бригады там не первый день. Они знают каждую свою позицию и место, где можно противодействовать врагу, а также его уничтожать, в том числе обеспечивать обороноспособность. При наступательных действиях враг платит «высокую цену» – это цена жизни. Однако россияне не перестают штурмовать на этом направлении», – сказал Запорожец.





Напомним, что российская армия изменила тактику наступления в городе Торецк на Донетчине.