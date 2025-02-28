ФСБ усилила репрессии в оккупированном Мариуполе: в «АТЕШ» рассказали, с чем это связано

В оккупированном Мариуполе усилились репрессии со стороны ФСБ. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».



В городе резко увеличилось количество оперативных групп ФСБ. Оккупанты массово проводят задержания, пытаясь выследить украинское подполье, которое продолжает активную работу.



«Россияне усиливают патрулирование, устраивают облавы и массовые проверки документов, но это лишь доказывает их страх. Они понимают, что даже в глубоком тылу нет полной безопасности – партизанское движение растет, а оккупанты несут потери не только на передовой», – отметили в «АТЕШ».

Напомним, что в Мариуполе российские захватчики готовят детей к войне.