Россия создала новый фильтрационный лагерь на оккупированной территории

Россия продолжает репрессии на временно оккупированных территориях Украины. По данным Центра национального сопротивления, оккупанты создали новый фильтрационный лагерь для жителей населенных пунктов, захваченных в 2024 году.

По информации ЦНС:

Мирных жителей принудительно свозят в лагерь для проверки их связей с Силами обороны Украины.

Оккупанты насильно проводят паспортизацию, выдавая российские паспорта без возможности отказа.

Фактически продолжается геноцид: российские власти пытаются стереть украинскую идентичность.

Центр национального сопротивления фиксирует каждого, кто причастен к этим преступлениям, для последующего привлечения к ответственности.

Напомним, в Беларуси нашли российский фильтрационный лагерь для пленных украинцев.