В Британии заявили о нескольких предложениях по возможному прекращению огня в Украине

В Британии говорят о нескольких предложениях по прекращению огня в Украине. Фото: Википедия

В Великобритании заявили, что несколько предложений по прекращению огня в Украине находятся на рассмотрении. Об этом передает Reuters.



Отметим, что ранее предлагалось для Украины перемирие на один месяц. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Кир Стармер разработали франко-британский план по Украине. В качестве альтернативы, лидеры предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре»продолжительностью один месяц.



«Очевидно, что на столе лежит несколько вариантов. Я просто не собираюсь давать комментарии по поводу этих вариантов», — заявил глава британского правительства.



Европейские страны во главе с Великобританией и Францией рассматривают варианты мирного предложения, включая Украину, после того как на прошлой неделе в Овальном кабинете прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.



Напомним, 2 марта Кир Стармер провел саммит европейских лидеров в Лондоне и сообщил, что европейские лидеры договорились разработать мирный план по Украине, который будет представлен Америке.



Ранее мы писали, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недостаточной признательности за поддержку со стороны Дональда Трампа и заявила, что Вашингтон больше не намерен безоговорочно финансировать конфликт в Украине.