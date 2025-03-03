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В Британии заявили о нескольких предложениях по возможному прекращению огня в Украине

03 марта 2025, 17:15

В Британии заявили о нескольких предложениях по возможному прекращению огня в Украине

В Британии говорят о нескольких предложениях по прекращению огня в Украине. Фото: Википедия В Британии говорят о нескольких предложениях по прекращению огня в Украине. Фото: Википедия

В Великобритании заявили, что несколько предложений по прекращению огня в Украине находятся на рассмотрении. Об этом передает Reuters.

Отметим, что ранее предлагалось для Украины перемирие на один месяц. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Кир Стармер разработали франко-британский план по Украине. В качестве альтернативы, лидеры предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре»продолжительностью один месяц.

«Очевидно, что на столе лежит несколько вариантов. Я просто не собираюсь давать комментарии по поводу этих вариантов», — заявил глава британского правительства.

Европейские страны во главе с Великобританией и Францией рассматривают варианты мирного предложения, включая Украину, после того как на прошлой неделе в Овальном кабинете прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Напомним, 2 марта Кир Стармер провел саммит европейских лидеров в Лондоне и сообщил, что европейские лидеры договорились разработать мирный план по Украине, который будет представлен Америке. 

Ранее мы писали, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недостаточной признательности за поддержку со стороны Дональда Трампа и заявила, что Вашингтон больше не намерен безоговорочно финансировать конфликт в Украине.

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