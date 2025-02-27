Главное за день: Россия предложила США потенциальное соглашение. Удар по Константиновке

Политика



Россия предложила США потенциальное соглашение, в рамках которого США получат часть прав собственности на редкоземельные элементы и другие ценные металлы на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на три источника.



Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность разработки полезных ископаемых не только в Украине, но и в России после заключения мирного соглашения между двумя странами.



Общество



С 3 марта министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины временно приостанавливает выдачу писем содействия в ГПСУ относительно выезда за границу военнообязанных представителей культурной и медийной сфер.



С 1 марта выплаты на проживание для переселенцев будут автоматически продлены еще на шесть месяцев.



В Родинском Покровской громаде остается около 1500 человек. В городе нет электро-, газо- и водоснабжения, однако местные власти и коммунальные службы продолжают работать ради местных жителей: развозят воду, расчищают и посыпают дороги, организовали работу трех теплопунктов.



Въезд в Константиновку Донецкой области с 27 февраля возможен только при наличии прописки или специального пропуска от городской военной администрации.



В мае прошлого года российские захватчики в Мариуполе переименовали Азовстальскую улицу в Тульский проспект в знак «побратимства» с российской Тулой. Против этого выступили жители города. Теперь оккупанты вернули название улицы Азовстальской.



Россия продолжает репрессии на временно оккупированных территориях Украины. По данным Центра национального сопротивления, оккупанты создали новый фильтрационный лагерь для жителей населенных пунктов, захваченных в 2024 году.



Боевые действия



В результате обстрелов в Константиновке погиб один человек, еще четверо ранены. Повреждены пять частных домов, четыре многоэтажки, административное здание, три предприятия, три линии электропередач, газопровод и автомобиль. В Покровске один гражданский погиб, еще один — получил ранения.



Вечером армия РФ атаковала Запорожье беспилотниками, ранена одна женщина, взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи. Росармия также нанесла удар по энергосистеме Харьковщины.



Два судна повреждены в результате вчерашней атаки БПЛА по Туапсе в Краснодарском крае России. Речь идет о водолазном боте «Водолаз 31», который относится к Морспасслужбе — его корпус повредило осколками, пришлось откачивать воду, — а также о сухогрузе «Mumtaz bey», который ходит под флагом Панамы.