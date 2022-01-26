«Замглавы администрации» Шахтерска будут судить заочно

Обвинительный акт в отношении «заместителя главы администрации» города Шахтерска Светланы Майчук, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины направлен в суд Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, не называя имя подозреваемой.



Досудебное расследование установило, что с января 2016 года и до настоящего времени жительница города Шахтерска, находящегося под контролем группировки «ДНР», сотрудничает с оккупационной администрацией РФ. На посту «заместителя главы администрации» она «обеспечивает реализацию узурпированных оккупантами функций местной власти», включая формирование «бюджета» и проведение мобилизационной работы среди населения, отмечается в сообщении.



Также 54-летняя подозреваемая проводит пропагандистские и агитационно-разъяснительные мероприятия, цель которых — формирование мнения у местных жителей о якобы легитимной «ДНР».



В связи с тем, что обвиняемая находится на временно неподконтрольной территории Донецкой области, то судить Майчук будут заочно.



Максимальное наказание по части 2 статьи 110 УК Украины — до 10 лет лишения свободы.