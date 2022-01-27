«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

Жителя подконтрольной группировке «ЛНР» Кадиевки (Стаханова) приговорили к 12 годам тюрьмы за «государственную измену», сообщает «генпрокуратура ЛНР».



В «ведомстве» утверждают, что в сентябре 2017 года мужчину завербовали сотрудники Службы внешней разведки Украины. В качестве проверочного задания он якобы должен был собрать информацию о «высокопоставленных госслужащих и сотрудниках правоохранительных органов ЛНР».



«Подсудимый осуществил сбор сведений в отношении 17 жителей, а потом передал данные иностранной разведке», — пояснили в «генпрокуратуре».



Более того, жителя Кадиевки обвинили в том, что тот с момента «вербовки» и до апреля 2021-го передавал украинским разведчикам информацию о «социально-политической и экономической обстановке в ЛНР и передвижении на ее территории военной техники».



В итоге «верховный суд ЛНР» приговорил кадиевчанина к 12 годам лишения свободы.



Утверждается, что «на судебном заседании мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся».