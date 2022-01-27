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Перенос заседаний ТКГ в Стамбул: Ситуация на паузе

27 января 2022, 15:41

Перенос заседаний ТКГ в Стамбул: Ситуация на паузе

Вопрос о переносе в Стамбул заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе остается нерешенным. Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в эфире телеканала «Дом».

«Была проведена большая работа на уровне посредников, координатора ТКГ. Были решены многие вопросы, в том числе организационные, касательно проведения очных встреч ТКГ в Стамбуле. Предварительно был обмен мнениями об этом. И не было возражений по возможности рассмотрения Стамбула как локации для проведения заседаний ТКГ», — сказал Костин.

Он уточнил, что предложение о переносе заседаний в Стамбул не является отброшенной, но на вчерашнем заседании представители России снова начали предлагать вернуться в Минск.

«Но это неприемлемо для украинской делегации сейчас. Я думаю, не хочу говорить за наших международных посредников, но думаю, что для них иная локация также была бы более комфортной», — подчеркнул Костин.

Представитель украинской делегации добавил, что консультации будут продолжены. Рассматривались и другие локации. По мнению Костина, очные встречи в определенных моментах могут быть более конструктивными.

В качестве примера он привел вчерашнюю встречу политсоветников лидеров Нормандского формата, которая прошла впервые за много месяцев.

Заседания ТКГ в режиме видеоконференций длятся уже около двух лет. По словам Костина, украинская делегация всегда поддерживает необходимость возвращения к переговорам в очном формате.

Накануне в ОБСЕ официально подтвердили, что очнын переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу могут возобновиться в Турции.

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Люди
Андрей Костин
Организации
Трехсторонняя контактная группа
Места
Турция Стамбул

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