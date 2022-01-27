Школы Мариуполя и Славянска переходят на дистанционное обучение

Все школы Мариуполя перейдут на дистанционный формат обучения со следующего понедельника, 31 января. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС.



В онлайн-формат переходят ученики с 1 по 11 классы, пока на две недели.



Такое решение было принято в связи со всплеском заболеваемости. Отмечается, что на этой неделе в Мариуполе заболеваемость COVID-19 и ОРВИ возросла в два раза.



Детские сады города переходят на четырехдневный график работы. Пятый день отведен для санитарной обработки.



Кружки и учреждения внешкольного образования будут также заниматься в режиме онлайн. Те, у кого нет такой возможности, временно закрываются на карантин.



В Славянске все школы переходят на дистанционный режим уже с 28 января, сообщается на сайте городской военно-гражданской администрации.



При этом каждая школа должна обеспечить возможность приема учащихся 1-4 классов, родители которых не могут оставить их дома, в режиме «дежурной группы». Разрешены индивидуальные консультации по учебным предметам.



В больницах Славянска ограничивается плановая госпитализация и проведение профилактических осмотров.



В школах искусств тоже вводится дистанционная форма обучения. В обычном режиме разрешаются индивидуальные занятия, а также групповые мероприятия с численностью участников не более 15 человек при наличии у них «зеленых» сертификатов.



Детско-юношеские спортивные школы, спортивные клубы и секции пока продолжают работать в обычном режиме, но с усиленными противоэпидемическими мероприятиями (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

Накануне Минобразования рекомендовал перевести школьников на дистанционное обучение из-за роста показателя заболеваемости COVID-19.